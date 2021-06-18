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«Крефельд» Захаркина подписал контракт с экс-защитником СКА и «Спартака» Херсли

18:18
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Немецкий клуб «Крефельд Пингвин» подписал контракт с бывшим защитником «Сибири», «Локомотива», СКА и «Спартака» Патриком Херсли, сообщает пресс-служба команды.

34-летний швед последний раз выступал в КХЛ в сезоне 2019/2020 за «Спартак».

В московском клубе Херсли сыграл в 55 матчах, набрав 22 очка (8+14) при показателе полезности «+2», забил 2 шайбы и отдал 22 результативные передачи.

Всего швед провел в КХЛ 340 игр и набрал 190 (74+116) очков.

Ранее стало известно, что Игорь Захаркин вошел в тренерский штаб «Крефельд Пингвин».

Дополнительная информация:

https://www.facebook.com/KR.Pinguine/posts/182135247253100

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