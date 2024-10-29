Коньков считает логичной отставку Мартемьянова из «Амура»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков предположил, почему был уволен главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов.

«В таблице всего чемпионата «Амур» идет на предпоследнем месте. Меньше него забил только «Барыс». У руководства есть большие претензии к игре команды. Наверное, там не увидели вариантов продолжения сотрудничества с этим тренерским штабом. Может быть, они нашли что-то более перспективное. Понятно, что предпоследнее место никого не устраивает. Если у команды столько поражений, то тренер всегда находится в зоне риска», — сказал Коньков.

Об отставке Мартемьянова было объявлено в понедельник.