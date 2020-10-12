КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Илья Воробьев сдал положительный тест на коронавирус

17:56
Илья Воробьев. Фото ХК "Автомобилист"
Илья Воробьев. Фото ХК "Автомобилист"
Теги:

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев сдал положительный тест на коронавирус, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу клуба. Как ранее сообщал «СЭ», руководить «Магниткой» в игре с ЦСКА будет тренер защитников Фредрик Стиллман.

— У тренера первично положительный результат теста. Он изолирован от команды, — пояснили в пресс-службе. — Исполняющим обязанности главного тренера является Фредрик Стиллман.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20201012/koronavirus-1579456165.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир