Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев сдал положительный тест на коронавирус, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу клуба. Как ранее сообщал «СЭ», руководить «Магниткой» в игре с ЦСКА будет тренер защитников Фредрик Стиллман.

— У тренера первично положительный результат теста. Он изолирован от команды, — пояснили в пресс-службе. — Исполняющим обязанности главного тренера является Фредрик Стиллман.