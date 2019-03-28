Илья Воробьев об отмененном голе СКА: "С таким раньше не сталкивался"

Главный тренер СКА Илья Воробьев на пресс-конференции подвел итоги первого матча финала Западной конференции с ЦСКА (1:2).

- Мы хорошо играли, и упрекнуть ребят не в чем, - заявил Воробьев. - Моменты надо использовать, и забивать больше голов. Первую шайбу привезли сами себе - что есть, то есть.

- Что думаете об отмене гола из-за помехи вратарю? Сталкивались раньше?

- С таким не сталкивался. Смысл сейчас? Решение принято.

- Почему сегодня не было Дацюка и Прохоркина?

- У Павла микротравма. Вернутся ли они в субботу? Сейчас будем решать - что-то надо ли менять.

- В чем нужно добавить во втором матче?

- Доедать нужно шайбу на пятаке.

- На раздельных пресс-конференциях чувствуете себя комфортнее?

- (Смеется) В плей-офф это правильно. Как я себя чувствую? Нормально. (Евгений Белоусов)