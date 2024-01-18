Леонтьев — о снятии очков у «Сибири»: «Мы в ладоши не хлопали от радости»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал ситуацию со снятием очков у «Сибири» за нарушение лимита на легионеров.

«Я уважаю решение лиги. Мое личное мнение, по регламенту все правильно, но по-человечески каждый вопрос нужно рассматривать отдельно. Я считаю, что можно было по-другому вопрос решить. Мы в ладоши не хлопали от радости, что у «Сибири» забрали четыре очка. Мы уважаем все команды в лиге, знаем, как всем даются победы тяжело», — сказал Леонтьев.

Ранее КХЛ сообщила, что «Сибири» присуждено четыре поражения за нарушение лимита на легионеров. При этом индивидуальная статистика хоккеистов во всех четырех матчах сохраняется.