Леонтьев — о снятии очков у «Сибири»: «Мы в ладоши не хлопали от радости»
Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал ситуацию со снятием очков у «Сибири» за нарушение лимита на легионеров.
«Я уважаю решение лиги. Мое личное мнение, по регламенту все правильно, но по-человечески каждый вопрос нужно рассматривать отдельно. Я считаю, что можно было по-другому вопрос решить. Мы в ладоши не хлопали от радости, что у «Сибири» забрали четыре очка. Мы уважаем все команды в лиге, знаем, как всем даются победы тяжело», — сказал Леонтьев.
Ранее КХЛ сообщила, что «Сибири» присуждено четыре поражения за нарушение лимита на легионеров. При этом индивидуальная статистика хоккеистов во всех четырех матчах сохраняется.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
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|О
|1
|Металлург Мг
|53
|34
|19
|74
|2
|Авангард
|51
|35
|16
|73
|3
|Сал. Юлаев
|52
|32
|20
|68
|4
|Автомобилист
|54
|30
|24
|66
|5
|Лада
|54
|26
|28
|63
|6
|Ак Барс
|52
|30
|22
|62
|7
|Трактор
|53
|28
|25
|62
|8
|Нефтехимик
|54
|22
|32
|53
|9
|Сибирь
|53
|21
|32
|51
|10
|Амур
|51
|21
|30
|50
|11
|Барыс
|51
|19
|32
|44
|12
|Адмирал
|51
|15
|36
|41
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|51
|34
|17
|72
|2
|Динамо М
|52
|34
|18
|72
|3
|СКА
|52
|34
|18
|70
|4
|Спартак
|53
|31
|22
|69
|5
|Торпедо
|52
|30
|22
|63
|6
|Северсталь
|51
|26
|25
|59
|7
|ЦСКА
|51
|26
|25
|56
|8
|Динамо Мн
|51
|23
|28
|51
|9
|Витязь
|52
|17
|35
|40
|10
|Куньлунь РС
|54
|17
|37
|40
|11
|Сочи
|52
|15
|37
|36
Результаты / календарь
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21.01
22.01
23.01
|18.01
|15:30
|
Сибирь – Сал. Юлаев
|2 : 4
|18.01
|19:00
|
Ак Барс – Лада
|5 : 1
|18.01
|19:00
|
Торпедо – Витязь
|1 : 2
|18.01
|19:30
|
Динамо М – Нефтехимик
|1 : 2
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