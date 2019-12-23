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Генменеджер «Ак Барса» — о Ткачеве: «Ситуация сложилась таким образом, что обмен стал единственным выходом»

15:56
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал обмен форварда Владимира Ткачева на игроков «Локомотива» Степана Санникова и Николая Аверина.

 — Для нас всегда непросто расставаться со своими воспитанниками, мы до последнего старались найти более комфортные решения и для клуба, и для игрока, — цитирует Якубова официальный сайт «Ак Барса». — Но ситуация сложилась таким образом, что обмен стал единственным выходом. Мы искренне желаем удачи Владимиру и будем внимательно следить за его выступлениями в другом клубе.

Отдавая Ткачева, мы хотели получить взамен значимое усиление состава, поэтому пришли к переговорам с «Локомотивом».

Нападающий Степан Санников интересовал «Ак Барс» долгое время — это очень боевой игрок, который умеет выполнять тренерское задание, он точно укрепит нашу атаку. Защитник Николай Аверин — оборонительный защитник, умеющий играть в меньшинстве: сейчас нам нужны игроки такого плана. Учитывая травмы и вызовы в молодёжную сборную, линия обороны нуждается в усилении.

Дополнительная информация

https://www.ak-bars.ru/news/18447.html

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