Роман Ротенберг рассказал, какие сборные сыграют на Кубке Первого канала

Генеральный директор СКА Роман Ротенберг прокомментировал планы сборной России U25, которая участвует в предсезонном турнире в Сочи.

— Расскажите, какие планы у сборной U25? Кто будет ее тренером в течение сезона?

— У нас есть тренерский штаб сборной U25. Мы работаем совместно. Планируется, что сборная U25 сыграет на Кубке Первого канала вместе со сборными Казахстана, Белоруссии и национальной сборной России. Дальше планируется, что сборная U25 поедет путешествовать по России после сезона КХЛ, когда закончится плей-офф. У нас есть хороший опыт в Тульской области и Санкт-Петербурге. Планировали посетить Татарстан, Башкортостан, Омск, Новосибирск и другие регионы. Пока нет четкого графика. Возможно, сыграем в Минске и Казахстане. Все обсуждается. Мы видели, какой интерес вызывает сборная в регионах. Выбор тренера будет понятнее к Кубку Первого канала.

Сборная России U25 победила «Авангард» в товарищеском матче — 4:3. Национальная команда проведет следующий матч на Sochi Hockey Open завтра, 4 августа, против минского «Динамо» (начало — в 12.00 мск).