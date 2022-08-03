Роман Ротенберг рассказал, какие сборные сыграют на Кубке Первого канала
Генеральный директор СКА Роман Ротенберг прокомментировал планы сборной России U25, которая участвует в предсезонном турнире в Сочи.
— Расскажите, какие планы у сборной U25? Кто будет ее тренером в течение сезона?
— У нас есть тренерский штаб сборной U25. Мы работаем совместно. Планируется, что сборная U25 сыграет на Кубке Первого канала вместе со сборными Казахстана, Белоруссии и национальной сборной России. Дальше планируется, что сборная U25 поедет путешествовать по России после сезона КХЛ, когда закончится плей-офф. У нас есть хороший опыт в Тульской области и Санкт-Петербурге. Планировали посетить Татарстан, Башкортостан, Омск, Новосибирск и другие регионы. Пока нет четкого графика. Возможно, сыграем в Минске и Казахстане. Все обсуждается. Мы видели, какой интерес вызывает сборная в регионах. Выбор тренера будет понятнее к Кубку Первого канала.
Сборная России U25 победила «Авангард» в товарищеском матче — 4:3. Национальная команда проведет следующий матч на Sochi Hockey Open завтра, 4 августа, против минского «Динамо» (начало — в 12.00 мск).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|9
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|10
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|1.09
|00:00
|
ЦСКА – Металлург
|- : -