Гендиректор «Сибири» объяснил, почему настаивал на потолке зарплат в КХЛ

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский дал большое интервью «СЭ», в котором в числе прочего отметил, что потолок зарплат будет способствовать усреднению бюджетов клубов.

— Как вы на совете директоров КХЛ голосовали по потолку зарплат?

— Я — «за», конечно. Я уже устал быть двигателем этого вопроса. Как только года три назад это возникло, я был ярым сторонником его введения. Я хочу, чтобы все-таки победил спорт. А для этого нужно убрать все дополнительные осложнения. Это не только связанно с потолком зарплат, но данный вопрос наиболее актуален для средних клубов.

— Есть мнение — известно чье, что потолок нужно снова делать «мягким» или увеличить его сумму, потому что маленький мешает сохранит игроков для сборной России.

— Я не вижу прямой связи одного вопроса с другим. Не думаю, что именно полоток зарплат мешает развивать хоккеистов, чтобы они попадали в сборную и выигрывали потом медали. Это не прямая зависимость. Вроде бы есть опасения, что игроки начнут уезжать, но опять же — куда они поедут? Отъезды никак не связаны с полотком зарплат. Если вдруг мы будем говорить про какого-то звездного игрока из НХЛ, который захочет вернуться в Россию, то, видимо, его контракт может рассматриваться отдельно на совете директоров, как особый случай. Если это будет условный Малкин — мы же знаем, что собой представляет Малкин. Но превращать это в систему неправильно.

— Вы были одним из инициаторов ввода пола зарплат. Как он будет работать и чему поспособствует?

— И пол, и потолок зарплат способствует усреднению бюджетов клубов, чтобы повысить спортивную составляющую. Разрыв между низкобюджетным и высокобюджетным клубом должен быть в идеале небольшим, а не в восемь-десять раз как сейчас. Именно поэтому и вводится ограничение сверху. Но это не значит, что сверху должны дойти до низкобюджетных клубов. Здесь все будет сближаться, и низкобюджетные клубы тоже должны напрячься. (Игорь Еронко)

Полностью интервью Фастовского — здесь