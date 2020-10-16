Дубль Окулова принес ЦСКА победу над СКА

ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл СКА со счетом 3:1.

В составе москвичей дубль на счету Константина Окулова, еще одну шайбу забросил Михаил Науменков. Петербуржцы ответили точным броском Кирилла Марченко.

После этого матча ЦСКА с 27 очками остался на первом месте Западной конференции, СКА с 23 очками — на второй строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Науменков — 2 (Слепышев, Саморуков), 7:28 — 1:0. Марченко — 3 (бол., Бенгтссон, Вей), 16:11 — 1:1. Окулов — 5 (бол., Рыков, Шалунов), 37:54 — 2:1. Окулов — 6 (бол., Рыков, Шалунов), 43:20 — 3:1.

Вратари: Шарыченков — Хелльберг (57:12).

Штраф: 15 — 11.

Броски: 38 (10+19+9) — 19 (7+3+9).

Судьи: Ромасько, Сидоренко.

?16 октября. Москва. «ЦСКА Арена».