Директор «Магнитки» Ласьков: «Готовы продолжить сотрудничество с Голдобиным на определенных условиях»

Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал подписание контракта с Павлом Акользиным, оффершит Кириллу Панюкову и переговоры о новом соглашении с Николаем Голдобиным.

— Мы смотрели на то, в какое звено приглашать Павла Акользина, — сказал Ласьков. — Отбор всех кандидатов шел по звеньям. Павел — хороший хоккеист, его функционал подходит для третьего-четвертого звеньев. Мы сделали оффершит Кириллу Панюкову. Кирилл — молодой, перспективный хоккеист. Посмотрим, чем ответит «Барыс».

Николаю Голдобину сделали квалификационное предложение. Готовы продолжить сотрудничество на определенных условиях. Все будет зависеть от желания Николая проявить себя в этой лиге. Он способный парень, который может многое показать.

Голдобин пришел в «Металлург» по ходу сезона. 25-летний нападающий провел 19 матчей и набрал 8 (2+6) очков. В плей-офф на его счету 12 игр и 9 (5+4) баллов.

(Михаил Скрыль)