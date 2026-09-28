«Динамо» (Минск) — «Лада»: видеообзор матча КХЛ

Минское «Динамо» победило «Ладу» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:4.

Встреча прошла 28 сентября на «Минск-Арене». У хозяев отличились Станислав Галиев, Брэди Лайл, Сэм Энас, Даниил Липский и Арсений Чухраев. В составе «Лады» шайбы забросили Андрей Чивилев, Жереми Гроло, Райли Савчук и Никита Сетдиков.

Все четыре гола тольяттинцы забили во второй половине третьего периода.

Минское «Динамо» набрало 10 очков и поднялось на шестое место в Западной конференции. «Лада» с 5 очками занимает 10-ю строчку.

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