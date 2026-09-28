Главный тренер «Торпедо» Исаков — о поражении от «Салавата»: «Не хватило энергии, концентрации и желания»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (0:3).

«Начало матча получилось скомканным. Стартовали неплохо, но совершили две ошибки, которые привели к голам. Потом игра команды оставляла желать лучшего. Не хватило энергии, концентрации и желания. Настало время для того, чтобы перезагрузить себя. Такие матчи приходят вовремя. Каждая победа рождается через работу. Нам надо работать дальше», — сказал Исаков.

«Торпедо» с 12 очками располагается на четвертой строчке таблицы «Запад». В следующем матче нижегородцы встретятся с московским «Динамо» 1 октября.

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