4 мая, 21:11

Департамент судейства КХЛ объяснил причину отмены гола Гусева в концовке матча с «Трактором»

Алина Савинова

Департамент судейства КХЛ дал комментарий по поводу отмены гола форварда московского «Динамо» Никиты Гусева в концовке четвертого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Трактора» (3:1).

«На 60-й минуте матча, после взятия ворот, произведенного игроком команды «Динамо» Никитой Гусевым, судья видеоповторов инициировал видеопросмотр на игру по шайбе клюшкой, расположенной выше плеча. В результате видеопросмотра определено — перед взятием ворот была игра клюшкой, расположенной выше плеча, гола нет», — говорится в заявлении Департамента судейства.

«Динамо» сократило отставание в серии до четырех побед — 1-3. Следующая игра команд в плей-офф КХЛ состоится в Челябинске 6 мая.

Источник: Официальный сайт КХЛ
  • Sergg G

    Это ответ челябинского быдла, нормальные там есть вообще.

    05.05.2025

  • Andrey Sakharov

    А сколько раз они прощали игроков Трактора? Вам не надоело чушь клепать? Вам сколько лет? Состоите на учете?

    04.05.2025

  • Сергей А.

    если ты слепошарый по всему матчу, включая этот момент - иди к офтальмологу. Если тупой - об стену убейся

    04.05.2025

  • Сергей А.

    Департамент бы объяснил зачем судейки два матча убивали Челябинск? в первом не вышло, во втором мусоромосковсом начали с первых секунд

    04.05.2025

  • Mon65

    А можно показать и простым болельщикам эту игру высокоподнятой клюшкой, как это делают в футболе. Я ее так и не увидел. Верить ли на слово судьям? Нет, верить то можно, но лучше дать четкое видео момента.

    04.05.2025

