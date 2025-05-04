Департамент судейства КХЛ объяснил причину отмены гола Гусева в концовке матча с «Трактором»

Департамент судейства КХЛ дал комментарий по поводу отмены гола форварда московского «Динамо» Никиты Гусева в концовке четвертого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Трактора» (3:1).

«На 60-й минуте матча, после взятия ворот, произведенного игроком команды «Динамо» Никитой Гусевым, судья видеоповторов инициировал видеопросмотр на игру по шайбе клюшкой, расположенной выше плеча. В результате видеопросмотра определено — перед взятием ворот была игра клюшкой, расположенной выше плеча, гола нет», — говорится в заявлении Департамента судейства.

«Динамо» сократило отставание в серии до четырех побед — 1-3. Следующая игра команд в плей-офф КХЛ состоится в Челябинске 6 мая.