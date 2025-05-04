Кудашов о состоянии Комтуа: «У него незначительное повреждение»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о состоянии здоровья форварда бело-голубых Максима Комтуа, который пропустил четвертый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Трактора» (3:1).

— В каком состоянии Комтуа, будет ли он играть дальше в плей-офф?

— Я не знаю, как далеко мы пройдем. У него есть незначительное повреждение.

— То есть, там не настолько всё серьезно?

— Да.

Комтуа принял участие в 15 матчах «Динамо» в Кубке Гагарина-2025 и набрал 13 (7+6) очков.

«Трактор» ведет в серии с «Динамо» со счетом 3-1. Пятый матч между командами пройдет в Челябинске 6 мая.