4 мая, 20:42

Кудашов о состоянии Комтуа: «У него незначительное повреждение»

Федор Носов

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о состоянии здоровья форварда бело-голубых Максима Комтуа, который пропустил четвертый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Трактора» (3:1).

— В каком состоянии Комтуа, будет ли он играть дальше в плей-офф?

— Я не знаю, как далеко мы пройдем. У него есть незначительное повреждение.

— То есть, там не настолько всё серьезно?

— Да.

Комтуа принял участие в 15 матчах «Динамо» в Кубке Гагарина-2025 и набрал 13 (7+6) очков.

«Трактор» ведет в серии с «Динамо» со счетом 3-1. Пятый матч между командами пройдет в Челябинске 6 мая.

Максим Комтуа
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Трактор
Алексей Кудашов
Кубок Гагарина
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2025, третий раунд: полуфиналы плей-офф в перекрестном формате
«Савалат Юлаев» обменял форварда Бабенко в «Сочи» на нападающего Федотова
Защитник Метальников ушел из «Адмирала»
«Лада» продлила контракт с нападающим Бородиным
«Главный противник «Локомотива» — мы сами». Каюмов — о выходе в финал и феномене Радулова
В российском хоккее появился новый Радулов. Из героя Ярославля Сурина может вырасти идеальный форвард для любого тренера
Тульский спонсор стал хозяином «Лады»
  • Евгеша Батиков за КПРФ

    — То есть, там не настолько всё серьезно? — Да. — П*зда.

    05.05.2025

  • Горын

    Эта особь весь чемпионат играла грязно.

    05.05.2025

  • Александр Максаков

    И кого из вашего Трактора , он вывел из строя , болтун .

    05.05.2025

  • Горын

    Неужели? Костолому тоже вмандячили.

    05.05.2025

    • Светлаков: «Хоккей — игра ошибок. «Динамо» вынудило нас их сделать»

    Департамент судейства КХЛ объяснил причину отмены гола Гусева в концовке матча с «Трактором»
