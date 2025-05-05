Ильин не поедет в «Питтсбург» и продлит контракт с «Северсталью»

По информации «СЭ», нападающий «Северстали» Михаил Ильин продлит контракт с клубом.

Хоккеист получил предложение от задрафтовавшего его в 2023 году «Питтсбурга», но принял решение продолжить карьеру в КХЛ.

В сезоне-2024/25 20-летний форвард сыграл за череповецкий клуб 69 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф и набрал 31 (7+24) очко.

В 2023 году «Пингвинз» задрафтовали Ильина в пятом раунде под общим 142-м номером.