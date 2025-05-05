Хоккей
5 мая, 14:19

Ильин не поедет в «Питтсбург» и продлит контракт с «Северсталью»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Михаил Ильин.
Фото ХК «Северсталь»

По информации «СЭ», нападающий «Северстали» Михаил Ильин продлит контракт с клубом.

Хоккеист получил предложение от задрафтовавшего его в 2023 году «Питтсбурга», но принял решение продолжить карьеру в КХЛ.

В сезоне-2024/25 20-летний форвард сыграл за череповецкий клуб 69 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф и набрал 31 (7+24) очко.

В 2023 году «Пингвинз» задрафтовали Ильина в пятом раунде под общим 142-м номером.

  • Iron Maiden

    Северстали надо увеличить бюджет хотя бы на 100 млн. и взять хороших исполнителей, которые смогут реализовать большинство и моменты. В серии со Спартаком много не забили.

    05.05.2025

  • Андрей Андрей

    80 штук зелени там обеспечат нищенское существование.

    05.05.2025

  • Спартаксис г.м.

    Молодец парень! Нехрен там делать, в их потных лигах. Да и нхл, если по справедливости, никак не на голову сильнее КХЛ.

    05.05.2025

  • qck1967

    А какова мотивация ехать в Пингвинию? Команда внизу, перестройку не затеяли. Значит будет болтаться там же и без плей-офф. Отсидеть контракт новичка? Ну, может быть. А потом? Пока логичнее в РФ посидеть.

    05.05.2025

  • inspire

    на какой еще порядок? Ильин к примеру, если б поехал, получил бы двусторонний контракт новичка и начал бы с АХЛ за 80 тысяч до уплаты налогов и сколько бы он там херачил за такие бабки?

    05.05.2025

  • frunt 2

    В Питтсбурге пипец как расстроились.

    05.05.2025

  • sanek112119112119

    да он не вытянет

    05.05.2025

  • UDJ

    Интересно, что многие игроки Северстали остаются с командой и хотят работать с Козыревым. Даже возможность получить на порядок больше денег их не соблазняет. Респект ребятам, Козыреву и клубу. Хотелось бы видеть клуб повыше в кубке Гагарина

    05.05.2025

