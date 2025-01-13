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Сегодня, 22:53

Болельщики «Локомотива» кричали «СКА — позор российского хоккея» на матче КХЛ

Камила Абдурахманова
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Болельщики «Локомотива» массово скандировали оскорбительные кричалки в адрес СКА во время матча FONBET чемпионата КХЛ.

В Ярославле в понедельник прошел матч, который завершился победой хозяев в овертайме со счетом 4:3. Во время игры фанаты «Локомотива» скандировали в адрес СКА: «СКА — позор российского хоккея». Эти слова попали в видеозапись матча.

Болельщики «Локомотива» выразили свое отношение к сопернику после третьей шайбы, которую забросил Александр Никишин из СКА за минуту до конца основного времени.

Ранее подобное скандирование в адрес петербуржцев было замечено среди фанатов «Спартака» во время домашнего матча в конце октября 2024 года. После игры главный тренер СКА Роман Ротенберг выразил недовольство поведением болельщиков «Спартака», которые, по его словам, оскорбляли игроков на протяжении всей игры в присутствии детей. Он призвал КХЛ отреагировать на это. Позже КХЛ оштрафовала «Спартак», а также вынесла предупреждения в адрес СКА и лично Ротенбергу.

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК СКА
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Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 46 36 10 74
2 ЦСКА 44 26 18 59
3 Динамо М 44 27 17 57
4 Спартак 43 26 17 57
5 Динамо Мн 45 25 20 56
6 Северсталь 44 27 17 55
7 СКА 44 25 19 55
8 Торпедо 44 19 25 46
9 Куньлунь РС 44 20 24 44
10 Витязь 43 16 27 37
11 Сочи 43 13 30 29
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 46 28 18 61
2 Сал. Юлаев 43 28 15 58
3 Металлург Мг 45 28 17 58
4 Ак Барс 42 27 15 56
5 Автомобилист 43 24 19 54
6 Авангард 43 22 21 47
7 Адмирал 44 19 25 45
8 Сибирь 43 19 24 42
9 Лада 42 17 25 40
10 Нефтехимик 44 14 30 40
11 Барыс 47 10 37 25
12 Амур 44 9 35 23
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13.01 15:30
Сибирь – Нефтехимик
 2 : 1 ОТ
13.01 17:00
Металлург Мг – Сочи
 4 : 2
13.01 19:00
Торпедо – Трактор
 3 : 5
13.01 19:30
ЦСКА – Спартак
 4 : 2
13.01 19:30
Локомотив – СКА
 4 : 3 ОТ
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