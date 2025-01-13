Болельщики «Локомотива» кричали «СКА — позор российского хоккея» на матче КХЛ

Болельщики «Локомотива» массово скандировали оскорбительные кричалки в адрес СКА во время матча FONBET чемпионата КХЛ.

В Ярославле в понедельник прошел матч, который завершился победой хозяев в овертайме со счетом 4:3. Во время игры фанаты «Локомотива» скандировали в адрес СКА: «СКА — позор российского хоккея». Эти слова попали в видеозапись матча.

Болельщики «Локомотива» выразили свое отношение к сопернику после третьей шайбы, которую забросил Александр Никишин из СКА за минуту до конца основного времени.

Ранее подобное скандирование в адрес петербуржцев было замечено среди фанатов «Спартака» во время домашнего матча в конце октября 2024 года. После игры главный тренер СКА Роман Ротенберг выразил недовольство поведением болельщиков «Спартака», которые, по его словам, оскорбляли игроков на протяжении всей игры в присутствии детей. Он призвал КХЛ отреагировать на это. Позже КХЛ оштрафовала «Спартак», а также вынесла предупреждения в адрес СКА и лично Ротенбергу.