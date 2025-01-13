Радулов получил матч-штраф за плевок после матча «Локомотив» — СКА

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов получил матч-штраф после окончания игры FONBET Чемпионата КХЛ против СКА (4:3 ОТ).

Причиной в онлайн-протоколе на сайте лиги назван «плевок».

38-летний форвард набрал в этой встрече 3 (2+1) очка, в овертайме он отметился голевой передачей на Рушана Рафикова.