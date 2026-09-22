Форвард «Салавата» Загребин: «Не считаю, что я уже стал игроком основы»

Нападающий «Салавата Юлаева» Максим Загребин рассказал «СЭ» об адаптации к уровню КХЛ и поделился впечатлениями от доверия тренерского штаба. 21-летний россиянин провел за уфимскую команду 6 матчей и набрал 2 (0+2) очка.

— В первом матче сезона дебютировали за «Салават» и сразу же стали полноценным игроком основы. Как для вас ощущается такое начало регулярки? Какие эмоции внутри?

— Незабываемые эмоции. Не считаю, что я уже стал игроком основы. Пока только закрепляю свое место.

— Но вас даже ротация не касается.

— Это хорошо, но я думаю, что еще не застолбил место в составе.

— Обычно тренерский штаб «Салавата» относится к молодежи более сдержанно, не выпускает на важные отрезки, когда, например, надо удерживать счет. Но вы выходите на последних минутах. Как вам такое доверие от Виктора Козлова?

— Приятно, конечно. Но в концовке игры я вышел только в последнем матче. Значит, заслужил.

— Как проходит адаптация к уровню КХЛ, к принятию решений? Вас это особенно касается, потому что в центре играете.

— На самом деле, в сравнении с предсезонкой я более-менее адаптировался. Но все равно надо побыстрее действовать.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max