Форвард «Салавата» Загребин: «Не считаю, что я уже стал игроком основы»
Нападающий «Салавата Юлаева» Максим Загребин рассказал «СЭ» об адаптации к уровню КХЛ и поделился впечатлениями от доверия тренерского штаба. 21-летний россиянин провел за уфимскую команду 6 матчей и набрал 2 (0+2) очка.
— В первом матче сезона дебютировали за «Салават» и сразу же стали полноценным игроком основы. Как для вас ощущается такое начало регулярки? Какие эмоции внутри?
— Незабываемые эмоции. Не считаю, что я уже стал игроком основы. Пока только закрепляю свое место.
— Но вас даже ротация не касается.
— Это хорошо, но я думаю, что еще не застолбил место в составе.
— Обычно тренерский штаб «Салавата» относится к молодежи более сдержанно, не выпускает на важные отрезки, когда, например, надо удерживать счет. Но вы выходите на последних минутах. Как вам такое доверие от Виктора Козлова?
— Приятно, конечно. Но в концовке игры я вышел только в последнем матче. Значит, заслужил.
— Как проходит адаптация к уровню КХЛ, к принятию решений? Вас это особенно касается, потому что в центре играете.
— На самом деле, в сравнении с предсезонкой я более-менее адаптировался. Но все равно надо побыстрее действовать.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|8
|6
|2
|13
|2
|Ак Барс
|9
|6
|3
|13
|3
|Нефтехимик
|8
|5
|3
|11
|4
|Барыс
|7
|5
|2
|10
|5
|Салават Юлаев
|7
|4
|3
|9
|6
|Авангард
|8
|4
|4
|8
|7
|Адмирал
|8
|2
|6
|6
|8
|Автомобилист
|8
|2
|6
|6
|9
|Сибирь
|8
|2
|6
|6
|10
|Амур
|7
|2
|5
|5
|11
|Трактор
|6
|2
|4
|4
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|8
|7
|1
|14
|2
|Торпедо НН
|8
|6
|2
|12
|3
|Спартак
|8
|5
|3
|11
|4
|ЦСКА
|8
|5
|3
|10
|5
|СКА
|6
|5
|1
|10
|6
|Динамо М
|9
|5
|4
|10
|7
|Динамо Мн
|7
|2
|5
|8
|8
|Северсталь
|8
|3
|5
|7
|9
|Шанхай Дрэгонс
|5
|3
|2
|6
|10
|Лада
|8
|1
|7
|5
|11
|Сочи
|7
|1
|6
|2
|24.09
|15:30
|Сибирь – Ак Барс
|2 : 3 Б
|24.09
|19:00
|Торпедо НН – Сочи
|3 : 0
|24.09
|19:00
|Северсталь – Автомобилист
|5 : 2
|24.09
|19:30
|Спартак – Авангард
|1 : 2 ОТ
|24.09
|19:30
|Динамо М – Динамо Мн
|4 : 3 ОТ