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Сегодня, 22:57

Мамин — о победе над «Спартаком»: «В день рождения всегда приятно выиграть, еще и забить гол»

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Нападающий ЦСКА Максим Мамин прокомментировал победу над «Спартаком» (4:2) в матче FONBET Чемпионата КХЛ. Форвард сделал дубль в этой игре.

— Лучшая игра сезона для вас?

— Она не может быть не лучшей для нас, но еще она очень важная. Впереди сложный выезд, отдали сегодня все силы.

— В первую же минуту забросили шайбу. Как считаете, соперник не поверил, что вы пойдете так нагло на пятак?

— Когда команда играет в большинстве она больше на атаку зациклена, поэтому в меньшинстве иногда получаются такие контратаки.

— Сегодня ваш день рождения. Есть ли подарок, который до сих пор помните?

— Были приятные подарки от родных и близких, но сейчас ничего не вспомню. В день рождения всегда приятно выиграть, еще и забить гол.

— Вы сегодня сделали подарок не только себе, но и команде. Вам больше нравится получать подарки или дарить?

— Здесь взаимный подарок — я команде победу, команда мне.

Вратарь ЦСКА Иван Просветов и&nbsp;форвард армейцев Максим Мамин после победы над &laquo;Спартаком&raquo; (4:2) 13&nbsp;января. ЦСКА прервал кошмарную серию. Победил «Спартак» в дерби и вернул уверенность в себе

Армейцы прервали 4-матчевую серию поражений. ЦСКА (59 очков) поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции, «Спартак» (57) опустился на четвертое.

Анна Бирюкова

Максим Мамин (ЦСКА)
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 46 36 10 74
2 ЦСКА 44 26 18 59
3 Динамо М 44 27 17 57
4 Спартак 43 26 17 57
5 Динамо Мн 45 25 20 56
6 Северсталь 44 27 17 55
7 СКА 44 25 19 55
8 Торпедо 44 19 25 46
9 Куньлунь РС 44 20 24 44
10 Витязь 43 16 27 37
11 Сочи 43 13 30 29
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 46 28 18 61
2 Сал. Юлаев 43 28 15 58
3 Металлург Мг 45 28 17 58
4 Ак Барс 42 27 15 56
5 Автомобилист 43 24 19 54
6 Авангард 43 22 21 47
7 Адмирал 44 19 25 45
8 Сибирь 43 19 24 42
9 Лада 42 17 25 40
10 Нефтехимик 44 14 30 40
11 Барыс 47 10 37 25
12 Амур 44 9 35 23
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Сибирь – Нефтехимик
 2 : 1 ОТ
13.01 17:00
Металлург Мг – Сочи
 4 : 2
13.01 19:00
Торпедо – Трактор
 3 : 5
13.01 19:30
ЦСКА – Спартак
 4 : 2
13.01 19:30
Локомотив – СКА
 4 : 3 ОТ
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