Буше — после поражения от «Торпедо»: «У «Авангарда» половина команды травмирована, адская ситуация»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал о проблемах команды после поражения от «Торпедо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

Во вторник омичи на выезде уступили нижегородцам со счетом 1:5.

«Нет слов по игре, они закончились во время матча. У нас половина команды травмирована и сегодня было много хоккеистов, которые играли с активными травмами. Адская ситуация, в которой все игроки показывают свой максимум. В ближайшее время не предвидится возвращение кого-либо из лазарета», — приводит пресс-служба КХЛ слова Буше.

«Авангард» потерпел третье поражение подряд и с 6 очками после 7 матчей занимает восьмую позицию в турнирной таблице Восточной конференции.

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