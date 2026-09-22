Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше назвал адской ситуацию с травмами игроков в команде

Буше — после поражения от «Торпедо»: «У «Авангарда» половина команды травмирована, адская ситуация»

Алина Савинова

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал о проблемах команды после поражения от «Торпедо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

Во вторник омичи на выезде уступили нижегородцам со счетом 1:5.

«Нет слов по игре, они закончились во время матча. У нас половина команды травмирована и сегодня было много хоккеистов, которые играли с активными травмами. Адская ситуация, в которой все игроки показывают свой максимум. В ближайшее время не предвидится возвращение кого-либо из лазарета», — приводит пресс-служба КХЛ слова Буше.

«Авангард» потерпел третье поражение подряд и с 6 очками после 7 матчей занимает восьмую позицию в турнирной таблице Восточной конференции.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Источник: Официальный сайт КХЛ
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Читайте также
Время вышло, Дзюба оказался никому не нужен и не нашел себе новый клуб. Пора завершать карьеру?
«Акела промахнулся». Разин извинился за резкие высказывания про Ткачева и журналистов
Очередной матч Израиля был на грани срыва. Игроки сборной Ирландии провели голосование
Популярное видео
Разин vs Ткачев. Провал «Ак Барса» с Хейсом. Что с «Сибирью»
Разин vs Ткачев. Провал «Ак Барса» с Хейсом. Что с «Сибирью»
Разин против Яковлева. Кравцов против «Трактора»
Разин против Яковлева. Кравцов против «Трактора»
Старт сезона КХЛ. Ларионов-младший в СКА. Травмы «Авангарда»
Старт сезона КХЛ. Ларионов-младший в СКА. Травмы «Авангарда»
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Валиуллин — о Хэйсе, Морозове, трансферах и финансах «Ак Барса»
Валиуллин — о Хэйсе, Морозове, трансферах и финансах «Ак Барса»
Артюхин: теперь «Драконы» — не команда лузеров
Артюхин: теперь «Драконы» — не команда лузеров
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
Шакир Мухамадуллин: обмен из «Сан-Хосе», контракт с «Эдмонтоном»
Шакир Мухамадуллин: обмен из «Сан-Хосе», контракт с «Эдмонтоном»
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Трансферы КХЛ: кто усилился лучше всех, кто перейдет в «Ак Барс»
Трансферы КХЛ: кто усилился лучше всех, кто перейдет в «Ак Барс»
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Барыс» повторил рекорд регулярных чемпионатов КХЛ по числу блокированных бросков за матч

Сероух рассчитывает на продолжение своей голевой серии в КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 9 7 2 15
2 Нефтехимик 9 6 3 13
3 Ак Барс 10 6 4 13
4 Салават Юлаев 8 5 3 11
5 Барыс 8 5 3 10
6 Автомобилист 9 3 6 8
7 Авангард 8 4 4 8
8 Амур 8 3 5 7
9 Адмирал 8 2 6 6
10 Сибирь 8 2 6 6
11 Трактор 7 2 5 4
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 9 7 2 14
2 ЦСКА 9 6 3 12
3 Торпедо НН 8 6 2 12
4 СКА 7 6 1 12
5 Спартак 9 5 4 11
6 Динамо М 10 5 5 10
7 Северсталь 9 4 5 9
8 Шанхай Дрэгонс 6 4 2 8
9 Динамо Мн 8 2 6 8
10 Лада 9 1 8 5
11 Сочи 8 1 7 2
Результаты / календарь
17.09
18.09
19.09
20.09
21.09
22.09
23.09
24.09
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
27.09 10:00 Адмирал – Нефтехимик - : -
27.09 13:30 Сибирь – Локомотив - : -
27.09 15:00 Барыс – СКА - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости