Боб Хартли: «Серия с «Салаватом» будет длительной»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (2:3 ОТ, 1:1 — в серии) во втором матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина-2020.

— Мы неудачно провели первый период. Во втором ожили, а третий можно назвать лучшим для нас. Гол в наши ворота за шесть секунд до конца третьего периода внес сомнения в наши головы. Мы здорово выстояли в меньшинстве в овертайме. Но в дополнительное время все решает один момент, там был бросок с невероятного угла, и в результате шайба рикошетом от клюшки Фрэнсона оказалась в наших воротах. Впрочем, мы знали, что «Салават» сильная команда. И серия будет длительной.

В составе «Салавата» игроки мирового уровня, настоящие звезды нашей лиги. Хартикайнен лучший в лиге по умению укрывать шайбу корпусом. Умарк может разыграть прекрасные комбинации. Ларсен создает опасные моменты. Сразу два игрока ведущего звена уфимцев оказались на чужом пятаке в концовке. И у них все получилось, хотя могло и обойтись.