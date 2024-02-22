«Лада» обыграла «Авангард» и прервала 7-матчевую серию поражений

«Лада» на выезде победила «Авангард» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил Павел Куликов.

В основное время голами за гостей отметились Андрей Алтыбармакян и Артем Иванюженков. Две результативные передачи отдал Мислав Росандич.

За омичей отличились Дамир Жафяров и Владимир Ткачев. В активе Дамира Шарипзянова два голевых паса.

Победа над «Авангардом» стала для «Лады» 30-й в текущем регулярном чемпионате КХЛ. Это новый клубный рекорд.

«Лада» (74 очка) прервала 7-матчевую серию поражений и занимает седьмое место в Восточной конференции КХЛ. «Авангард» (91) продолжает лидировать на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Лада» (Тольятти) — 2:3 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)

Голы: Жафяров — 5 (бол., Шарипзянов, Хомченко), 6:18 — 1:0. Ткачев — 20 (бол., Шарипзянов, Буше), 38:12 — 2:0. Алтыбармакян — 13 (Кугрышев, Росандич), 45:02 — 2:1. Иванюженков — 1 (Попугаев, Росандич), 52:03 — 2:2. Куликов — 5 (п.в.), 63:23 — 2:3.

Вратари: Хомченко (62:36) — Трушков.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 32 (15+4+11+2) — 24 (6+8+8+2).

Судьи: Беляев, Лаврентьев.

22 февраля. Омск. G-Drive Арена.