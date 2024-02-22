«Лада» обыграла «Авангард» и прервала 7-матчевую серию поражений
«Лада» на выезде победила «Авангард» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.
Победную шайбу в овертайме забросил Павел Куликов.
В основное время голами за гостей отметились Андрей Алтыбармакян и Артем Иванюженков. Две результативные передачи отдал Мислав Росандич.
За омичей отличились Дамир Жафяров и Владимир Ткачев. В активе Дамира Шарипзянова два голевых паса.
Победа над «Авангардом» стала для «Лады» 30-й в текущем регулярном чемпионате КХЛ. Это новый клубный рекорд.
«Лада» (74 очка) прервала 7-матчевую серию поражений и занимает седьмое место в Восточной конференции КХЛ. «Авангард» (91) продолжает лидировать на «Востоке».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Лада» (Тольятти) — 2:3 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)
Голы: Жафяров — 5 (бол., Шарипзянов, Хомченко), 6:18 — 1:0. Ткачев — 20 (бол., Шарипзянов, Буше), 38:12 — 2:0. Алтыбармакян — 13 (Кугрышев, Росандич), 45:02 — 2:1. Иванюженков — 1 (Попугаев, Росандич), 52:03 — 2:2. Куликов — 5 (п.в.), 63:23 — 2:3.
Вратари: Хомченко (62:36) — Трушков.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 32 (15+4+11+2) — 24 (6+8+8+2).
Судьи: Беляев, Лаврентьев.
22 февраля. Омск. G-Drive Арена.
|Восточная конференция
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|24
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|36
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|8
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|29
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|40
|66
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|38
|64
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|21
|45
|53
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|20
|46
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|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|66
|45
|21
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|2
|Динамо М
|65
|43
|22
|92
|3
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|66
|43
|23
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|4
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|66
|39
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|5
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|65
|36
|29
|80
|6
|Торпедо
|66
|34
|32
|74
|7
|ЦСКА
|65
|32
|33
|71
|8
|Динамо Мн
|66
|31
|35
|67
|9
|Куньлунь РС
|65
|23
|42
|52
|10
|Сочи
|66
|22
|44
|51
|11
|Витязь
|66
|20
|46
|47
|22.02
|16:30
|
Барыс – Автомобилист
|1 : 4
|22.02
|16:30
|
Авангард – Лада
|2 : 3 ОТ
|22.02
|17:00
|
Металлург Мг – Амур
|3 : 0
|22.02
|17:00
|
Трактор – Витязь
|3 : 0
|22.02
|19:30
|
Динамо М – Северсталь
|- : -
|22.02
|19:30
|
ЦСКА – Сибирь
|- : -