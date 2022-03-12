Андрей Козырев войдет в тренерский штаб «Торпедо»

Как стало известно «СЭ», Андрей Козырев войдет в тренерский штаб «Торпедо». Он станет ассистентом нового главного тренера, который заменит Дэвида Немировски.

Вместе с Немировски клуб из Нижнего Новгорода покинет весь его тренерский штаб

Последние четыре сезона Козырев работал в системе СКА.