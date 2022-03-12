Вратарь «Северстали» не удивлен результативной игре Войнова

Голкипер «Северстали» Владислав Подъяпольский отметил, что не удивился результативной игре защитника московского «Динамо» Вячеслава Войнова в матчах Кубка Гагарина.

В субботу «Северсталь» выиграла шестой матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина у «Динамо» со счетом 3:2. Войнов в шести играх серии забросил четыре шайбы, в том числе и в последнем матче.

«Человек не просто так два раза выиграл Кубок Стэнли. Он хорошо попадал, мне хорошо закрывали обзор. Ничего страшного, мы разберем эти моменты», — сказал Подъяпольский ТАСС.

Заключительный матч серии между «Динамо» и «Северсталью» пройдет 14 марта в Москве.