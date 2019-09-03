Андре Петерссон: «Уже почувствовал высокий уровень Шипачева»

Нападающий «Динамо» Андре Петерссон прокомментировал победу над «Торпедо» (3:2) и рассказал о взаимодействии с лидером бело-голубых Вадимом Шипачевым.

— Шипачев — очень хороший игрок, у него очень хорошее понимание хоккея, — цитирует ТАСС Петерссона. — Он многое знает о хоккее, очень здорово с ним играть. Я уже почувствовал высокий уровень Шипачева. Я должен показывать свою лучшую игру, действуя с ним, думаю, что мы будем хорошо взаимодействовать.

Первая игра, было немного нервозно, мы не показали красивой игры, но добыли важную победу, которая придаст нам позитивной энергии. Гол Шипачева перевернул игру, ему нельзя давать таких шансов, он их реализует. Считаю, что потом мы контролировали ход периода.

Я не знал, что это мой сотый гол в КХЛ, Шипачев на скамейке мне сказал, а потом уже диктор по арене объявил. Я очень счастлив.

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