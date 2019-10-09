Алексей Семенов: «Послушайте, сезон только начался, игр еще очень много»

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Семенов прокомментировал поражение от «Барыса» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Хорошая игра была, — цитирует официальный сайт клуба Семенова. — Может быть, чуть-чуть неготовыми вышли на первый период. Потом поймали свою игру, полностью переиграли соперника, но пока шайба не идёт в ворота, будем работать.

Невезение? Не знаю, возможно. Послушайте, сезон только начался, игр ещё очень много, все придёт. Все будет нормально.

Думаю, что необходимо больше бросать, от бросков же идут голы. Все всё понимают и работают над этим, на каждой тренировке все выкладываются на 100 процентов. Уверен, что всё придёт, это же хоккей.

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