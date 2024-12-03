Алексей Марченко рассказал о потенциальном возвращении в «Детройт»
Защитник «Ак Барса» Алексей Марченко в интервью «СЭ» рассказал о том, что в 2022-м мог вернуться в «Детройт».
— У тебя был хороший сезон в «Торонто», но продолжить это не получилось. Что было не так и почему в итоге решил вернуться?
— В «Торонто» неоднозначная ситуация получилась. Меня вообще не ставили в состав, пока человек травму не получил. Мне кажется, я игр 10-12 пропустил. Выходишь, команда ведет 5:0, а ты толком не играешь. Может, недостаточно хорош был, не знаю.
Поступило хорошее предложение от ЦСКА, плюс Олимпиада. Принял такое решение, об этом я не жалею. Выиграли Кубок с ЦСКА. Считаю, что со временем здесь стал играть лучше, чем был в Северной Америке.
— Был ли у тебя вариант вернуться в НХЛ?
— После начала СВО было все непонятно. Я принял решение продлить контракт с «Локомотивом», а позже мне позвонили из «Детройта». Сказали: если хочешь, можем поговорить. Если бы я подождал, возможно, контракт на 700 тысяч долларов какой-нибудь был бы.
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