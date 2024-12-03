Алексей Марченко: «Может, для канадцев Бэбкок и жесткий, но с российскими тренерами не сравнится»
Защитник «Ак Барса» Алексей Марченко в интервью «СЭ» рассказал о работе под руководством главного тренера Майка Бэбкока в «Торонто».
— Бэбкок какое впечатление оставил?
— Считается, что это жесткий тренер, но я, когда его увидел, понял, что с российскими он не сравнится. Может, для канадцев и жесткий, конечно. Мне кажется, он в шесть утра уже на катке бегал. Все должно быть четко, как он говорит. Может, у Дацюка и Зеттерберга был какой-то люфт, у остальных — нет. Но я в Америке не играл с другими тренерами, мне сложно сравнивать. В фарме у Блэшилла примерно так же было.
— Год назад его же отменили за историю с телефонами.
— Это, кстати, и у нас было. Перед каждой домашней раскаткой было. Приносишь домашние фотографии, это выводят на экран, и ты рассказываешь: это мой отец, это моя мать. И так далее. Каждый игрок. Это прикольно было. Как я понял, он в том году прям копался в телефоне: брал фотографии и листал. Не знаю, насколько это правда. Но это не очень правильно. В «Детройте» было иначе: ты скидываешь 7-8 фото и рассказываешь.
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