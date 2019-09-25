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Алексей Калюжный: «Каждый паспорт режет мне сердце. Какое-то убийство мечты у ребят, которые приходят в хоккей»

17:40
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Ассистент главного тренера «Юности» Алексей Калюжный поделился мнением о натурализации в белорусском хоккее. В августе были натурализованы форварды минского «Динамо» Франсис Паре и Шейн Принс.

— Как тренер, я понимаю, -сказал Калюжный в эфире программы «Спорт-кадр», — Хотел бы иметь в своей сборной игроков уровня Паре. Но есть и другая сторона. Каждый паспорт режет мне сердце. Какое-то убийство мечты у ребят, которые приходят в хоккей. Которые мечтают когда-то оказаться в составе сборной Беларуси на льду

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