Алексей Калюжный: «Каждый паспорт режет мне сердце. Какое-то убийство мечты у ребят, которые приходят в хоккей»

Ассистент главного тренера «Юности» Алексей Калюжный поделился мнением о натурализации в белорусском хоккее. В августе были натурализованы форварды минского «Динамо» Франсис Паре и Шейн Принс.

— Как тренер, я понимаю, -сказал Калюжный в эфире программы «Спорт-кадр», — Хотел бы иметь в своей сборной игроков уровня Паре. Но есть и другая сторона. Каждый паспорт режет мне сердце. Какое-то убийство мечты у ребят, которые приходят в хоккей. Которые мечтают когда-то оказаться в составе сборной Беларуси на льду