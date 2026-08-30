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Барыс — Адмирал счет 6:5: результат матча турнира Пучкова 30 августа 2026

«Барыс» обыграл «Адмирал» в матче турнира имени Пучкова

«Барыс» в матче турнира имени Пучкова обыграл «Адмирал» (6:5 ОТ).

Победную шайбу на 26-й секунде овертайма забросил защитник Чейз Приски.

Казахстанцы набрали 4 очка, команда из Владивостока — 3.

Победитель турнира определится в игре СКА (4 очка) — СКА-ВМФ (2).

Товарищеские матчи. Клубы. Турнир имени Н.Г. Пучкова
30 августа, 14:00. СКА Арена (Санкт-Петербург)
Барыс
Адмирал

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ХК Адмирал
ХК Барыс
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 0 0 0 0
2 Автомобилист 0 0 0 0
3 Адмирал 0 0 0 0
4 Ак Барс 0 0 0 0
5 Амур 0 0 0 0
6 Барыс 0 0 0 0
7 Металлург Мг 0 0 0 0
8 Нефтехимик 0 0 0 0
9 Салават Юлаев 0 0 0 0
10 Сибирь 0 0 0 0
11 Трактор 0 0 0 0
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 0 0 0 0
2 Динамо Мн 0 0 0 0
3 Лада 0 0 0 0
4 Локомотив 0 0 0 0
5 Северсталь 0 0 0 0
6 СКА 0 0 0 0
7 Сочи 0 0 0 0
8 Спартак 0 0 0 0
9 Торпедо НН 0 0 0 0
10 ЦСКА 0 0 0 0
11 Шанхай Дрэгонс 0 0 0 0
Результаты / календарь
5.09
6.09
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10.09
5.09 13:00 Локомотив – Трактор - : -
5.09 14:30 Автомобилист – Динамо М - : -
5.09 17:00 Спартак – Торпедо НН - : -
5.09 17:00 СКА – Лада - : -
5.09 17:00 Ак Барс – Сибирь - : -
5.09 17:00 Северсталь – Салават Юлаев - : -
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