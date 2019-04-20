Россия второй раз подряд забросила 5 шайб Швейцарии в матче Еврочелленджа

Сборная России забросила 5 шайб Швейцарии в матче Еврочелленджа - 5:1. Владимир Ткачев оформил дубль и отметился голевым пасом. В первой игре, состоявшейся 18 апреля, россияне также победили - 5:2.

Еврочеллендж

Россия - Швейцария - 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

Голы: Якупов - 1 (Ткачев, Яковлев), 8:37 - 1:0. Барабанов - 2 (Жафяров, Кадейкин), 18:36 - 2:0. Ткачев - 1 (Барабанов), 37:28 - 3:0. Ткачев - 2 (бол., Бурмистров, Плотников), 43:54 - 4:0. Бертаджа - 3 (Род), 45:11 - 4:1. Плотников - 1 (п.в., Кадейкин, Елесин), 57:37 - 5:1.

Вратари: Георгиев - Майер (Деслуа, 34:52, 57:27 - 57:37).

Штраф: 6 - 12.

Броски: 26 (10+8+8) - 29 (10+8+11).

Судьи: Наумов, Оскирко.

20 апреля. Сочи. Ледовая арена "Шайба".

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