Экс-нападающего «Витязя» и «Металлурга» выгнали из чешского клуба за употребление кокаина

Нападающий Роберт Коусал, который известен по выступлениям за «Витязь» и «Металлург» в КХЛ, был вынужден покинуть «Пардубице». Его контракт был расторгнут по инициативе клуба, сообщает iSport.cz.

В анализе крови 30-летнего спортсмена были обнаружены следы кокаина. В ноябре полиция остановила автомобиль, которым управлял Коусал, после чего он должен был пройти медицинское освидетельствование. Патруль остановил машину Коусала, когда тот нарушил предписывающие знаки, выезжая с территории АЗС.

Сам Коусал настаивает на ошибке в тестировании, признавая, что в его организме могли быть следы запрещенных препаратов, но это был не кокаин, а марихуана.