Олимпийская чемпионка Ильина вернулась в гандбол и будет выступать за ЦСКА

Олимпийская чемпионка-2016 Екатерина Ильина возобновила игровую карьеру. Ее новым клубом станет дебютант суперлиги — ЦСКА, с которым спортсменка подписала контракт на два года. Ранее разыгрывающая выступала за «Ладу», «Кубань» и «Ростов-Дон».

Летом 2018 года после матча Россия — Австрия разыгрывающая объявила, что берет паузу в выступлениях в связи с состоянием здоровья. Екатерина восстанавливалась в Швейцарии и полностью пропустила сезон-2018/19, в том числе чемпионат Европы во Франции.

— Все это время я мечтала вернуться в гандбол. Восстановление шло непросто, но я получала физическую нагрузку, бегала кроссы, а однажды во Франции поучаствовала в тренировке любительской команды. Я была так счастлива взять мяч в руки! Когда вышла на площадку, испытала невероятные эмоции, — цитирует Ильину Rushandball.ru. — Параллельно я сдавала тесты, следила за показателями своего здоровья. В итоге после консультаций врачей, когда стала лучше понимать, какие нагрузки мне нужны, как правильно подходить к тренировочному процессу, приняла решение продолжать профессиональную карьеру.

Меня переполняют эмоции. Хочется вернуться на свой прежний уровень, но понимаю, что лучше делать это постепенно, не форсируя события. Так что сейчас желание только одно — начать тренироваться, вновь почувствовать игру. Конечно, хотелось бы вернуться и в сборную России, но пока не загадываю. Важнее приступить к делу, а не говорить громкие слова.