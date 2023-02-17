УЕФА оштрафовал Украинскую ассоциацию мини-футбола по итогам матча со сборной России

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Украинскую ассоциацию мини-футбола по итогам матча 1/2 финала чемпионата Европы 2022 года между сборными России и Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

В отчете Контрольно-дисциплинарной и этической инстанции (CEDB) УЕФА отмечается, что Украинская ассоциация мини-футбола оштрафована на 20 тысяч евро за провокационные, оскорбительные и запрещенные скандирования.

Встреча, прошедшая 4 февраля в Нидерландах, завершилась победой россиян со счетом 3:2. Во время игры украинские болельщики неоднократно скандировали оскорбительные кричалки в адрес соперника.

Сборная России заняла на том турнире второе место, проиграв в финале португальцам (2:4). Команда Украины в матче за третье место уступила испанцам (1:4).