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Сегодня, 21:13

Колосков назвал Португалию фаворитами финала чемпионата Европы по мини-футболу

Иван Шитик
Корреспондент

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что сборная Португалии является фаворитом финала чемпионата Европы по мини-футболу в Нидерландах против россиян.

«Понятно, что фаворитом матча является команда Португалии, потому что это действующие чемпионы Европы и мира, — сказал Колосков ТАСС. — Но наша команда тоже крепкая, она показала это в четвертьфинале с грузинами и в матче с украинцами. Многое будет зависеть от того, как в данный момент будут подготовлены команды физически, потому что они сыграли по пять матчей, тяжеловато. Фактор физической готовности будет одним из ключевых».

Сборная Португалии является действующим чемпионом Европы. Российская команда побеждала на турнире 1999 года.

«Также важным фактором будет индивидуальное мастерство игроков, по моим ощущениям, оно суммарно выше у португальцев, но это ничего не значит, все будет решаться на поле. Россияне могут выиграть у португальцев за счет того, что использовали против украинцев. Это грамотно тактически построенная игра, полная самоотдача, физическая готовность», — добавил Колосков.

Финальный матч состоится 6 февраля и начнется в 19.30 (мск).

Источник: https://tass.ru/sport
Сборная России по мини-футболу
Вячеслав Колосков
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