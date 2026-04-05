Карпин: «Сейчас я по полной программе погружен в ЮФЛ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о Юношеской футбольной лиге.

4 апреля 57-летний специалист посетил матч U-15 «Зенит» — «Ростов», который прошел в «Газпром-Академии» в Санкт-Петербурге.

«Сейчас я по полной программе погружен в ЮФЛ. Помимо того, что это соревнование хорошее, оно еще и систематическое. Это самое главное. Система дает свои плоды, и мы это видим на примере состава сборной России. Плюс эта система готовит не только футболистов, но и тренеров, арбитров», — приводит пресс-служба РФС слова Карпина.

Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. В марте национальная команда победила Никарагуа (3:1) в BetBoom товарищеском матче в Краснодаре и сыграла вничью с Мали (0:0) в Санкт-Петербурге.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max