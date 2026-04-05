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5 апреля, 10:26

Карпин: «Сейчас я по полной программе погружен в ЮФЛ»

Алина Савинова

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о Юношеской футбольной лиге.

4 апреля 57-летний специалист посетил матч U-15 «Зенит» — «Ростов», который прошел в «Газпром-Академии» в Санкт-Петербурге.

«Сейчас я по полной программе погружен в ЮФЛ. Помимо того, что это соревнование хорошее, оно еще и систематическое. Это самое главное. Система дает свои плоды, и мы это видим на примере состава сборной России. Плюс эта система готовит не только футболистов, но и тренеров, арбитров», — приводит пресс-служба РФС слова Карпина.

Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. В марте национальная команда победила Никарагуа (3:1) в BetBoom товарищеском матче в Краснодаре и сыграла вничью с Мали (0:0) в Санкт-Петербурге.

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Источник: Официальный сайт РФС
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Валерий Карпин
ЮФЛ
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