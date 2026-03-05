Митрофанов: «ФИФА отмечала, что МФЛ и ЮФЛ — лучшая практика среди всех систем подготовки резервов в мире»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил «СЭ» на вопрос об оценке турниров МФЛ и ЮФЛ со стороны ФИФА.



«Частично турниры МФЛ и ЮФЛ финансируется за счет средств фонда ФИФА Legacy. В прошлом году на конференции РФС коллеги из ФИФА отмечали, что это лучшая практика среди всех существующих в мире систем подготовки резервов в футболе. Наши методические наработки находятся в открытом доступе. Поэтому коллеги из ФИФА и УЕФА их активно изучают и рекомендуют для внедрения в других странах. Вы знаете, что есть похожие проекты из Казахстана, которые вдохновлены ЮФЛ. Наш проект не является каким-то секретным продуктом, а, наоборот, мы рады и открыты к сотрудничеству», — сказал Митрофанов «СЭ».



Новый сезон МФЛ стартует в пятницу, 6 марта. Розыгрыш турниров ЮФЛ начнется 7-8 марта.

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