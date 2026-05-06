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6 мая, 17:53

«Локомотив» приглашает на отбор в академию

11 мая на «Сапсан Арене» пройдет традиционный весенний отбор в академию «Локо». В этом году тренерский состав отсмотрит мальчиков 2018-2020 годов рождения и девочек 2011-2020 годов рождения, сообщает пресс-служба клуба. Те кандидаты, кто проявит себя, получат шанс начать свой путь в главную команду железнодорожников.

Для того, чтобы принять участие в отборе, нужно заполнить анкету на официальном сайте ФК «Локомотив» и прийти на «Сапсан Арену» с медицинской справкой для занятий спортом, подходящей одеждой и обувью. Расписание отбора, а также ответы на часто задаваемые вопросы можно найти здесь.

«Локомотив» — клуб, который традиционно не боится доверять своим воспитанникам и дает дорогу в большой футбол многим молодым футболистам. Примеры Алексея Батракова, Вадима Ракова и Даниила Чевардина наглядно показывают, как работает система подготовки красно-зеленых.

Реклама. АО «ФК «Локомотив». ИНН: 7718200111. ОГРН: 1037718045034. г. Москва, ул. Большая Черкизовская, влд. 125, стр. 1
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