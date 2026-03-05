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5 марта, 16:44

Полузащитник молодежки «Локомотива» Дементьев: «МФЛ — это возможность показать себя»

Артем Бухаев
Корреспондент

Полузащитник молодежной команды «Локомотива» Даниил Дементьев в разговоре с «СЭ» оценил уровень турнира Молодежной лиги.

«Атмосфера выездов, ощущение от МФЛ — все на высшем уровне. Я считаю, что это супер. МФЛ — это возможность показать себя. За этим турниром, за игроками следят из всех уголков России, может, даже и из Европы. Поэтому это хорошая возможность показать себя и свои навыки», — сказал Дементьев «СЭ».

Новый сезон МФЛ стартует в пятницу, 6 марта.

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