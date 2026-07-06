Холанн после победы над Бразилией на ЧМ-2026: «Это один из самых безумных дней в истории Норвегии»

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн прокомментировал победу над сборной Бразилии (2:1) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026.

«Возможно, это войдет в историю Норвегии. Всем просто нужно получать удовольствие. Это просто безумный день. Это один из самых безумных дней в истории Норвегии. Просто наслаждайтесь, примите это и наслаждайтесь моментом.

Я достигал пика несколько раз во время этого турнира, но это был новый пик. Первый гол? Мне казалось, что это был подарок от Бога — то, что мяч действительно попал в сетку», — цитирует футболиста AP.

В четвертьфинале ЧМ-2026 Норвегия сыграет с победителем пары Мексика — Англия.