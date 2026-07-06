Мексика — Англия: почему перенесли матч ЧМ-2026 по футболу и во сколько начало

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу Мексика — Англия перенесен на более позднее время из-за неблагоприятной погоды в Мехико. По Москве это 4.00 вместо изначальных 3.00.

Матч задержали из-за сильной грозы и молний рядом со стадионом в Мехико. По протоколу безопасности игра не может начаться, пока погодные условия создают риск для людей на арене. Встреча пройдет на стадионе «Ацтека» в Мехико.

В прямом эфире матч показывает онлайн-платформа «Кинопоиск».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями и результатом игры Мексика — Англия можно также в матч-центре на нашем сайте.

В предыдущем раунде плей-офф Мексика победила Эквадор со счетом 2:0, а Англия обыграла ДР Конго со счетом 2:1. На групповом этапе Мексика заняла первое место в группе А, а Англия — в группе L.

ЧМ-2026 проходит в Мексике, США и Канаде с 11 июня по 19 июля.

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