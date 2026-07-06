Сольбаккен — о матче Норвегия — Бразилия на ЧМ-2026: «Это был настоящий триллер — все могло повернуться в любую сторону»

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен прокомментировал победу над Бразилией (2:1) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026.

«Я думаю, что любой гражданин Норвегии может наслаждаться этим вечером. Это был настоящий триллер — все могло повернуться в любую сторону. Но мы сыграли в солидный, тактический футбол. У нас были потери мяча, которые могли дорого нам стоить. Но в целом все пошло по нашему сценарию, и мы должны чертовски гордиться этим.

Почему все пошло по нашему сценарию? Ну, мы играем — это немного похоже на «Манчестер Сити» против «Реала». Они садятся в оборону и полагаются на контратаки, а мы должны изматывать их. Потому что это то, что у нас получается лучше всего, и я думаю, мы справились с этим хорошо», — сказал тренер на пресс-конференции.

В четвертьфинале ЧМ-2026 Норвегия сыграет с победителем пары Мексика — Англия.