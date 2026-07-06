Бразилия в шестой раз подряд проиграла европейским соперникам в плей-офф чемпионатов мира

Сборная Бразилии проиграла сборной Норвегии (1:2) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026.

Это стало шестым подряд поражением Бразилии от европейских соперников в плей-офф чемпионатов мира после ЧМ-2002, в финале которого она победила Германию.

На ЧМ-2022 Бразилия проиграла Хорватии в 1/4 финала, на ЧМ-2018 — Бельгии в 1/4 финала, на ЧМ-2014 — Германии в полуфинале, на ЧМ-2010 — Нидерландам в 1/4 финала, на ЧМ-2006 — Франции в 1/4 финала.