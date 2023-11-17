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Де Пауль — о поражении от Уругвая: «Мы не смогли реализовать все, что создавали на поле»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Пауль подвел итоги матча отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Уругвая (0:2).

«К сожалению, мы не смогли реализовать все, что создавали на поле. Уругвай сыграл очень хорошо. Нам жаль, что мы не смогли дать нашим болельщикам победу. Грядет другой матч, классика. У нас хорошие воспоминания о Маракане, но мы знаем, что это будет трудный матч. Я чувствую себя важным игроком в команде, поэтому нужно брать на себя ответственность, особенно когда случается поражение. Мы должны взбодриться и провести отличную игру в Бразилии», — приводит слова Де Пауля пресс-служба национальной команды.

Уругвайцы набрали 10 очков и поднялись на 2-е место в турнирной таблице. Аргентинцы лидируют — 12 очков.

Сборная Аргентины по футболу
Сборная Уругвая по футболу
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