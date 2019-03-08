Александр Головин: "Субашич знал, как Смолов пробьет пенальти"

Полузащитник "Монако" Александр Головин в интервью "СЭ" рассказал, что его одноклубник Даниель Субашич, защищавший ворота сборной Хорватии на чемпионате мира в России, был готов к тому удару с пенальти, который исполнил Федор Смолов в серии одиннадцатиметровых на ЧМ-2018. Субашич отразил удар и помог хорватам пройти сборную России в четвертьфинале.

– С Субашичем вспоминали чемпионат мира?

– Да, конечно. Он признался: был уверен, что Смолов так пробьет. "Почему", – переспросил его. "Не знаю, но думал, что так ударит. Забил бы – получилось бы красиво". (Александр Бобров)

Полностью интервью с Александром Головиным