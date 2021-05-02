Шевченко о жизни в СССР: «Трещины становились все заметнее. Мои друзья умерли из-за алкоголя и наркотиков»
Главный тренер сборной Украины и бывший нападающий «Милана» Андрей Шевченко вспомнил о своей жизни в СССР.
«Жить в СССР было неплохо. У всех все было одинаково. Много школ, много спорта. Закрытая страна, которая делает тебя закрытым. Ты даже не представляешь, что где-то еще могут жить по-другому. Я узнал, что бывает другая жизнь, когда мы поехали на турнир в Италию, в Агрополи. Мне тогда было 12 лет. Нам дали инструкции, сказали не показывать уверенность. Вместо этого мы таяли, как снег на солнце. Люди улыбались нам, были очень приветливыми. Помню, что тогда подумал: «Однажды я хотел бы сюда вернуться», — приводит Corriere della Sera слова Шевченко.
Также наставник украинской сборной рассказал о судьбе людей из своего детского окружения.
«Людей из моего окружения становилось все меньше и меньше. Они все умерли. Не из-за радиации, а из-за алкоголя, наркотиков, оружия. Трещины в стене СССР становились все более очевидными. Все рушилось, мир, в котором мы родились, рушился. Мои друзья, как и все люди, потеряли веру ко всему, что существует, и заблудились», — добавил Шевченко.
Шевченко выступал за киевское «Динамо», «Милан», «Челси» и сборную Украины. Он является обладателем «Золотого мяча» (2004).
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