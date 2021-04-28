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Братья Суркисы выразили поддержку Луческу

12:13

Главный тренер киевского «Динамо» провел личную встречу с президентом клуба Игорем Суркисом и его братом, почетным членом УЕФА Григорием Суркисом, сообщает Metaratings.ua.

По информации источника, Суркисы поблагодарили 75-летнего румынского специалиста за работу в сезоне-2020/21 и выразили ему полную поддержку на будущий сезон.

Луческу возглавил «Динамо» в июле 2020 года. 25 апреля киевляне досрочно стали чемпионами Украины по итогам сезона-2020/21.

Дополнительная информация:

https://meta-ratings.com.ua/news/luchesku-provel-lichnuyu-vstrechu-s-bratyami-surkisami/

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