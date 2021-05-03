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Калитвинцев покинул пост главного тренера «Олимпика»

20:13
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Юрий Калитвинцев ушел с поста главного тренера донецкого «Олимпика», сообщает официальный сайт клуба 3 мая. Контракт расторгнут по соглашению сторон.

Вместе со специалистом команду покинули его ассистент Геннадий Литовченко, тренер вратарей Владимир Тименко, а также специалист по физподготовке Антон Дяченко.

Под руководством 52-летнего Калитвинцева команда провела 10 матчей в чемпионате, в которых восемь раз потерпела поражение, один раз сыграла вничью и однажды победила. «Олимпик» занимает 13-е место в УПЛ, всего в чемпионате выступают 14 команд.

Украинский специалист известен по работе в России с нижегородской «Волгой» и московским «Динамо». В сезоне-2016/17 он выиграл с «Динамо» первенство ФНЛ и вернул команду в премьер-лигу.

Дополнительная информация:

https://olimpik.com.ua/iurii-kalitvintsev-pokinul-olimpik

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