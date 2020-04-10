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Алиев сдал тест на коронавирус

09:25
Александр Алиев. Фото Instagram.
Александр Алиев. Фото Instagram.
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Экс-полузащитник киевского «Динамо» и «Локомотива» Александр Алиев решил сдать тест на коронавирус. Ранее он заявил о кашле и температуре после одной из прогулок по Киеву. У украинского футболиста появились подозрения на заражение коронавирусом.

— Сходил и сдал тест, — рассказал Алиев в Instagram. — Сказали ждать результата. Самочувствие? Ну, такое. Кашель. Днем температура 36,5, а к вечеру поднимается — 36,9. Мне кажется, мы уже давно все переболели этой болезнью.

Алиев ранее называл коронавирус фейком, поэтому ходил по улицам без маски и общался с людьми.

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