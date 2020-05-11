Николас Ломбертс: «До конца дней буду ощущать последствия от травмы в матче против «Вильярреала»

Экс-защитник «Зенита» Николас Ломбертс в эфире «Зенит-ТВ» вспомнил, что происходило во время ответного матча Кубка УЕФА-2008 с «Вильярреалом». По ходу той встречи бельгиец получил серьезную травму прямо перед спасительным для команды голом.

— Помните, как начинался матч в Испании?

— Да, это была тяжелая игра, я впервые вышел на поле после зимнего перерыва. «Вильярреал» был очень силен, нам нужен был гол, но моментов не было. По сути, единственным шансом на гол был «стандарт». К счастью, один из таких штрафных мы реализовали. Был навес на дальнюю штангу, голкипер вышел слишком далеко, я сыграл головой прямо перед его руками. Ткнул мяч в сторону, там был Паша Погребняк, который переправил мяч в сетку. Думаю, если бы не он, кто-то выбил бы мяч подальше. Тот момент я уже не видел, так как врезался в голкипера, а затем и в штангу. Я потерял равновесие и ничего не смог сделать — вывихнул ногу и порвал связки. До сих пор я физически ощущаю последствия травмы, думаю, с этим чувством я буду жить до конца своих дней. Этот момент кардинально изменил мою жизнь. Травма сказывается, когда я езжу на велосипеде, плаваю, гуляю. Мое колено не будет прежним, если только ученые не изобретут что-то для трансплантации хряща.

— Тогда вы сразу поняли, что травма серьезная?

— Да, так как у меня уже было нечто подобное на другом колене, но я старался быть на позитиве. Сказал себе, что, если все пройдет так, как в прошлый раз, все не так плохо. Сначала все было действительно не так плохо, так как я порвал связки лишь частично. Я был в порядке, но все изменилось после одного-двух месяцев. Прямо перед тем, как я должен был вернуться в общую группу, я сломал колено окончательно, вместе с мениском. И это было огромной проблемой, из-за которой теперь у меня нет хряща. Но это жизнь.

— Куда вас повезли со стадиона?

— Я отправился в раздевалку и ждал там до конца матча. Даже вышел обратно на поле, чтобы после матча поблагодарить фанатов. Потом мы отправились в Голландию, чтобы готовиться к следующим матчам, в Амстердаме меня осмотрели и поставили диагноз.

— Все болельщики одинаково воспринимают момент с травмой — Ломбертс пожертвовал собой и помог взять титул. Как вы сами оцениваете ту ситуацию?

— У меня тот эпизод вызывает противоречивые чувства. С одной стороны, гол был необходим, я был просто обязан дотянуться до мяча. Но это лишь маленький момент из длинного пути к кубку. У нас было много других важных моментов той весной. Я благодарен судьбе, что отдал голевой пас, который позволил нам пройти дальше, но в то же время эта травма повлияла на мою жизнь. Так что, если вы спрашиваете, повторил бы я тот поступок еще раз, я скажу, что сомневаюсь. В любом случае, я благодарен болельщикам, которые до сих пор вспоминают меня, но мне пришлось заплатить очень высокую цену. Главное, что в итоге мы смогли взять кубок.

Сегодня на сайте 2008.fc-zenit.ru можно посмотреть запись ответного матча 1/16 финала Кубка УЕФА-2008 между «Вильярреалом» и «Зенитом». Начало трансляции в 20:00.

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